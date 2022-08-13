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Северная Корея отменила масочный режим

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Фото: ТАСС/Евгений Агошков
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Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) отменили требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, введенные ранее в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 13 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«В связи с преобразованием всех регионов страны в зону карантинной безопасности и понижением уровня общегосударственного карантина, обязательные меры по ношению масок сняты во всех регионах, кроме городов и уездов на всей приграничной территории», — говорится в сообщении агентства.

При этом власти страны по-прежнему рекомендуют жителям носить медицинские маски в том случае, если у них будут появляться симптомы острых респираторных заболеваний.

11 августа председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын объявил о полной победе над коронавирусом в Северной Корее. Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого Ким Чен Ын.

В тот же день профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков усомнился в заявлении властей КНДР и сказал, что доверять ему нельзя. Он обратил внимание на то, что заявление Пхеньяна противоречит опубликованным им же данным, а ограниченность вакцинации и дефицит тестов на коронавирус не позволяют составить достоверную эпидемиологическую статистику. Кроме того, сомнения вызывает и статистика смертности от COVID-19, публикуемая КНДР, добавил профессор.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали более чем у 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Так, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

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