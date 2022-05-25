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Более 3,06 млн жителей КНДР заболели лихорадкой

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Фото: REUTERS/Korean Central News Agency (KCNA)
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Государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи (КНДР) 25 мая сообщил о том, что в период с 23 по 24 мая количество пациентов, у которых обнаружили повышенную температуру, увеличилось на 115 970 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания лихорадкой превысило 3,06 млн, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«По состоянию на 18:00 24 мая с конца апреля общее число заболевших лихорадкой составляет более 3 064 880 человек, из которых более 2 741 470 (89,448%) выздоровели и по меньшей мере 323 330 (10,55%) находятся на лечении», — говорится в сообщении агентства.

Общее количество летальных исходов достигло 68.

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22 мая сообщалось, что заболевание обнаружилось у 2,64 млн человек в Северной Корее и оно быстро распространяется.

За день до этого в США высказались о готовности помочь КНДР противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой Северная Корея столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия, сообщившая о наличии плана.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

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