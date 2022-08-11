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Глава Северной Кореи объявил о полной победе над COVID-19 в стране

Ким Чен Ын: КНДР одержала победу над коронавирусной инфекцией
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Фото: REUTERS/KCNA
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о полной победе над COVID-19 в стране благодаря чрезвычайным мерам, сообщило в четверг, 11 августа, агентство Yonhap.

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Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого был Ким Чен Ын накануне, сообщило Центральное информационное агентство Кореи.

«Он торжественно объявил о победе в ходе чрезвычайной противоэпидемической кампании по борьбе с новым коронавирусом, который проник на нашу территорию, и защите жизни и здоровья людей», — говорится в сообщении.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

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