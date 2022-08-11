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Эксперт усомнился в победе Северной Кореи над COVID-19

Профессор сеульского Университета Кукмин: новостям о победе КНДР над COVID-19 доверять нельзя
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Новостям о победе Северной Кореи над коронавирусом доверять нельзя. Такое мнение в четверг, 11 августа, «Известиям» высказал профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

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«Доверять этой новости нельзя. Более того, ей можно и нужно не доверять. Та картина заболеваемости, которую рисует северокорейская статистика, полностью противоречит здравому эпидемиологическому смыслу», — считает он.

По словам Ланькова, в КНДР вакцинация от COVID-19, если и проводилась, то в крайне ограниченных масштабах. К тому же, в стране нет достаточного количества тестов, чтобы точно определить, болеет ли человек именно COVID-19. Но даже при этом в стране официально высокотемпературный синдром (так власти называют коронавирус) был поставлен 4,8 млн жителей. То есть представить, что через три с небольшим месяца после начала эпидемии она полностью сошла на нет, чрезвычайно сложно. Точно также, по его словам, власти КНДР занизили количество смертей.

«Даже учитывая, что проникший к ним штамм, по-видимому, существенно менее опасен, чем ранние штаммы, цифра 74 абсолютно несуразная», — добавил эксперт.

Тем не менее, Ланьков подчеркнул, что, скорее всего, эпидемия действительно пошла на убыль естественным путем, и власти приняли политическое решение не сообщать об отдельных случаях, которые еще встречаются.

Ранее в этот день сестра председателя Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что властям Южной Кореи грозит «уничтожение» в том случае, если они предпримут попытку спровоцировать проникновение коронавируса на территорию КНДР. Тогда же Ким Чен Ын объявил о «полной победе» над коронавирусом в КНДР. Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого был Ким Чен Ын.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

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