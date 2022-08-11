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Пхеньян предупредил Сеул о последствиях при попытке занести COVID-19 в КНДР

Сестра Ким Чен Ына: Пхеньян уничтожит Сеул в случае попытки спровоцировать распространение COVID в Северной Корее
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Фото: Global Look Press/Pyeongyang Press Corps
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Властям Южной Кореи грозит «уничтожение» в том случае, если они предпримут попытку спровоцировать проникновение коронавируса на территорию КНДР. Такое заявление 11 августа сделала сестра председателя Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

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«Если противник продолжит совершать опасные действия, которые могут занести вирус в нашу республику, мы ответим, уничтожив не только вирус, но и власти Южной Кореи», — приводит слова Ким Ё Чжон агентство Yonhap.

10 августа Ким Чен Ын объявил о «полной победе» над коронавирусом в КНДР. Заявление было сделано во время национального совещания по противоэпидемическим мерам, председателем которого был Ким Чен Ын.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. До этого более двух лет Пхеньян не сообщал официально о коронавирусе в стране.

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.

После выявления болезни карантин был введен по всей стране. 25 мая сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР. 30 мая государственный чрезвычайно-противоэпидемический штаб Северной Кореи сообщил, что в период с 28 по 29 мая в стране зарегистрировали более 100 тыс. обращений пациентов с повышенной температурой. Таким образом, общее число заболевших превысило 3,5 млн.

Ежедневный показатель заболеваемости на севере достиг нуля 29 июля после пика с показателем в 392 920 человек 15 мая. Эту информацию 8 августа подтвердил и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. При этом он отметил, что эпидемиологическая обстановка в Северной Корее до сих пор не наладилась.

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