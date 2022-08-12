Госдепартамент прокомментировал вопрос об ответственности за риски на ЗАЭС
Американский Госдепартамент считает, что ответственность за риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается регулярным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), несет Россия. Об этом в четверг, 11 августа, заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски [для ЗАЭС], начав <спецоперацию>. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», — указала она.
При этом тем же днем, 11 августа, артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.
В этой же связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.
Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий добавил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он уточнил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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