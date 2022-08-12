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Госдепартамент прокомментировал вопрос об ответственности за риски на ЗАЭС

США считают, что Россия должна нести полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Sipa USA/Graeme Sloan
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Американский Госдепартамент считает, что ответственность за риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подвергается регулярным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), несет Россия. Об этом в четверг, 11 августа, заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

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«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски [для ЗАЭС], начав <спецоперацию>. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», — указала она.

При этом тем же днем, 11 августа, артиллерия ВФУ обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

В этой же связи постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима. Он также предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий добавил, что власти Запорожской области разработали план действий на случай удара вооруженными формированиями Украины по хранилищу ядерных отходов. Он уточнил, что в течение дня боевики целенаправленно били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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