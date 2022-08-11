Четвертый «Джон Уик» станет самым длинным фильмом франшизы

Четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом станет самым длинным фильмом франшизы. Об этом в четверг, 11 августа, пишет портал collider.com

Информацией о продолжительности ленты поделился режиссер Чад Стахелски, не уточнив при этом, сколько именно будет длиться фильм. По данным журналистов, четвертая часть может обогнать предыдущие картины.

Так, длительность первой части «Джона Уика» составила 101 минуту, вторая длилась 122 минуты, а третий фильм шел чуть более полутора часов — 131 минуту.

Выход фильма «Джон Уик 4» на экраны намечен на 24 марта 2023 года. В съемках кроме Киану Ривза задействованы Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и другие актеры.

В апреле сообщалось, что «Джон Уик 4» выбыл из графика российских релизов. Вместе с ним в графике не оказалось и ленты «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

Среди других об уходе из России сообщил стриминговый сервис Netflix. Информация об этом появилась 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.