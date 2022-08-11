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Четвертый «Джон Уик» станет самым длинным фильмом франшизы

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Фото: Lionsgate
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Четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом станет самым длинным фильмом франшизы. Об этом в четверг, 11 августа, пишет портал collider.com

Информацией о продолжительности ленты поделился режиссер Чад Стахелски, не уточнив при этом, сколько именно будет длиться фильм. По данным журналистов, четвертая часть может обогнать предыдущие картины.

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Так, длительность первой части «Джона Уика» составила 101 минуту, вторая длилась 122 минуты, а третий фильм шел чуть более полутора часов — 131 минуту.

Выход фильма «Джон Уик 4» на экраны намечен на 24 марта 2023 года. В съемках кроме Киану Ривза задействованы Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и другие актеры.

В апреле сообщалось, что «Джон Уик 4» выбыл из графика российских релизов. Вместе с ним в графике не оказалось и ленты «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

Среди других об уходе из России сообщил стриминговый сервис Netflix. Информация об этом появилась 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

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