Фильм «Джон Уик 4» выбыл из графика российских релизов

Фильмы «Джон Уик 4» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта» выбыли из российского графика релизов. Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев 13 апреля рассказал, почему картины до последнего остаются в графике релизов в России.

Как пояснил эксперт, старые релизы стоят на своих датах по умолчанию, пока их официально не отзовут.

«Например, если посмотреть профессиональные ресурсы, то мы увидим, что на май назначены по-прежнему «Доктор Стрэндж 2», «Воспламеняющая взглядом», «Топ Ган». Компании с рынка ушли, и, вроде бы, ясно, что фильмы не выйдут. Но про каждый отмененный релиз объявляют официально», — отметил Сычев.

Это объясняется тем, что график релизов у больших компаний составляется иногда на годы вперед, то есть заранее известно, какого числа выйдет очередной блокбастер. Отменить всю предварительную работу без веских причин нельзя, подчеркнул кинокритик.

«Да, голливудские мэйджоры ушли с российского рынка, но это не значит, что они в любой момент не примут решение вернуться туда и выпустить свои релизы. Когда это произойдет, никто не знает, но лучше быть к этому готовыми и не договариваться с рынком заново, а выпустить то, что и так было запланировано. Либо, другой вариант — поставить на эти же даты другие свои релизы, более ранние, но перенесенные на неопределенный срок», — добавил специалист.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

Так, 22 марта первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

18 марта концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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