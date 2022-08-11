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Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в геноциде народа

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Фото: ТАСС/EPA/Dumitru Doru
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Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику обвинил правящую партию «Действие и солидарность» и ее председателя, спикера парламента Игоря Гросу в геноциде собственного народа. Об этом он заявил 11 августа в своем Telegram.

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«Мы осуждаем войну и геноцид, который ваша безграмотная и коррумпированная группировка устроила собственному народу. Вы убьете этой зимой больше процентов молдован, чем умирает на Украине, Гросу», — заявил Кику.

По его словам, действия нынешних властей привели к тому, что Молдавии придется столкнуться с серьезными потрясениями.

«От холода и голода умрет множество невинных граждан, которые поддались на вашу омерзительную ложь и пропаганду. Из-за вашей неграмотности, воровства и предательства Молдавии потребуются целые годы тяжелой работы, чтобы восстановить страну», — добавил экс-премьер.

10 августа компания «Молдовагаз» объявила, что не сможет заплатить «Газпрому» авансом за газ, потребленный в августе. В связи с этим она обратилась к поставщику с запросом об отсрочке по платежам, но ответа не получила.

4 августа национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей, в августе он вырастет на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Газораспределительной компании «Молдовагаз» разрешили пойти на такой шаг из-за роста закупочных цен.

1 августа «Молдовагаз» объявила о повышении в полтора раза закупочной стоимости российского газа. Она составит $1458,5 за 1 тыс. куб. м.

20 июня российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале отметил, что Кишинев до сих пор не расплатился с Москвой за газ, будто бы ожидая поблажек. В то же время, добавил он, никакого партнерства между Россией и Молдавией быть не может, в частности, на фоне запрета российских новостных программ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

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