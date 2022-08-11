Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Мир
Арестович рассказал о просьбах европейцев «добить Россию»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Экономика
Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»
Сюжет:

Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Reichwein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для газопровода «Северного потока» и продолжить импортировать газ. Об этом политик заявил 11 августа на пресс-конференции в Берлине.

Что-то пошло не так: европейцы признали неэффективность санкций
Товарооборот с Германией растет вопреки введенным ограничениям

«Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она», — ответил он на вопрос журналиста о судьбе турбины.

Он подчеркнул, что позаботился о том, чтобы все смогли увидеть турбину после ремонта и понять, что она готова к работе.

Ранее в четверг российское посольство в ФРГ выпустило официальный комментарий по вопросу экспорта газа из РФ на территорию Германии. Там напомнили, что поставки в Евросоюз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций.

В посольстве подчеркнули, что Польша остановила поставки по газопроводу Ямал — Европа, Украина сократила транзит через свою территорию и Берлином по политическим мотивам остановлена сертификация газопровода «Северный поток – 2».

Говоря о турбине, находящейся после ремонта в Канаде в ФРГ, в дипмиссии обратили внимание, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины).

Пока «Газпром» не получит подобные документы, он не примет турбину и не отправит на ремонт другие, заключили в российском посольстве.

8 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что Германия, вместо того чтобы сделать свое государство крупнейшим хабом в мире по газу, становится страной, которой не хватает газа. Такое развитие сценария в Германии он связал «с неграмотной политикой некоторых членов правительства страны».

В начале августа Шольц отверг идею запуска в работу газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) для обеспечения газом Европейского союза. Достаточно мощности у «Северного потока», подчеркнул он.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились в разы из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли в результате антироссийских санкций. Из-за разрастающегося газового кризиса в ЕС канадская сторона отправила турбину в Германию. .

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022