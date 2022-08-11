Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать отремонтированную в Канаде турбину для газопровода «Северного потока» и продолжить импортировать газ. Об этом политик заявил 11 августа на пресс-конференции в Берлине.

«Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она», — ответил он на вопрос журналиста о судьбе турбины.

Он подчеркнул, что позаботился о том, чтобы все смогли увидеть турбину после ремонта и понять, что она готова к работе.

Ранее в четверг российское посольство в ФРГ выпустило официальный комментарий по вопросу экспорта газа из РФ на территорию Германии. Там напомнили, что поставки в Евросоюз существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций.

В посольстве подчеркнули, что Польша остановила поставки по газопроводу Ямал — Европа, Украина сократила транзит через свою территорию и Берлином по политическим мотивам остановлена сертификация газопровода «Северный поток – 2».

Говоря о турбине, находящейся после ремонта в Канаде в ФРГ, в дипмиссии обратили внимание, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины).

Пока «Газпром» не получит подобные документы, он не примет турбину и не отправит на ремонт другие, заключили в российском посольстве.

8 августа первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских отметил, что Германия, вместо того чтобы сделать свое государство крупнейшим хабом в мире по газу, становится страной, которой не хватает газа. Такое развитие сценария в Германии он связал «с неграмотной политикой некоторых членов правительства страны».

В начале августа Шольц отверг идею запуска в работу газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) для обеспечения газом Европейского союза. Достаточно мощности у «Северного потока», подчеркнул он.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились в разы из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли в результате антироссийских санкций. Из-за разрастающегося газового кризиса в ЕС канадская сторона отправила турбину в Германию. .

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.