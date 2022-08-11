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Посольство РФ в Германии прокомментировало поставки газа из России

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Российское посольство в ФРГ выпустило официальный комментарий по вопросу экспорта газа из РФ на территорию Германии. Комментарий опубликован 11 августа на официальном сайте посольства.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

В своей публикации посольство напоминает, что энергетический кризис в Европе образовался не недавно, а продолжается с 2021 года из-за того, что в странах Азии образовался повышенный спрос на газ, а страны Европы решили перейти к закупкам газа на спотовом рынке. Все это тогда привело к повышению цены на газ.

Как подчеркнули в пресс-службе посольства, Россия продолжала добросовестно выполнять все контрактные обязательства по поставкам газа, что неоднократно подтверждалось тогдашним руководством ФРГ.

«Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций. Польша остановила поставки по газопроводу Ямал — Европа. Украина сократила транзит через свою территорию. Сертификация полностью готового к эксплуатации и прошедшего все необходимые технические проверки газопровода «Северный поток – 2» остановлена немецкой стороной по политическим мотивам», — отметили в пресс-службе посольства.

В публикации также указано, что сокращение пропускной способности газопровода «Северный поток» до 20% мощности связано в первую очередь с тем, что из шести турбин на данный момент функционирует только одна, а остальные или нуждаются в плановом техобслуживании и ремонте, либо на них зафиксированы неисправности.

«Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины). Пока «Газпром» не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты», — говорится в заключении комментария посольства.

Ранее, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

5 августа Федеральное сетевое агентство сообщало, что уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

29 июля Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Поставки газа по «Северному потоку – 1» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.

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