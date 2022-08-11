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В Германии испугались бунтов из-за отказа от «Северного потока – 2»

SZ: немецкие политики призвали Шольца открыть «Северный поток – 2», чтобы избежать бунтов
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner
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Представители немецких политических партий в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung 9 августа заявили, что отказ от «Северного потока – 2» может побудить людей к массовым протестам. По их мнению, отказ от газопровода также может привести к мрачным последствиям для немецкой экономики.

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Заместитель главы депутатской группы ХДС в ландтаге Бранденбурга Франк Боммерт заявил, что видит «чистый страх» на лицах жителей Ораниенбурга. По его словам, кризис становится угрозой демократии.

«Вот где находится самое большое горючее вещество. Если цены продолжат расти, то в какой-то момент люди выйдут на улицы», — отметил он.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла в свою очередь потребовал отметить санкции против России.

«Мы требуем отмены санкций в отношении России и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»», — заявил он.

При этом еще одна представительница партии «Альтернатива для Германии» Кристина Баум разместила открытую петицию «Запустите, наконец, «Северный поток – 2»».

По мнению Баум, под давлением США завершенный и заполненный газом газопровод не будет подключен к сети.

«И это несмотря на то, что «на самом деле мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дешево и с такими надежными поставками», — отмечает Баум.

Политики сошлись во мнении, что необходимо запустить российский газопровод из-за повышения цен на топливо, что в свою очередь создает проблемы для производства. Авторы статьи признали, что представители самых разных политических и экономических течений в Германии имеют общие взгляды на ситуацию с «Северным потоком – 2».

Ранее в этот день российское посольство в ФРГ выпустило официальный комментарий по вопросу экспорта газа из РФ на территорию Германии. Там отмечалось, что энергетический кризис в Европе образовался не недавно, а продолжается с 2021 года из-за того, что в странах Азии повышенный спрос на газ, а страны Европы решили перейти к закупкам газа на спотовом рынке. Все это тогда привело к повышению цены.

Ранее, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

8 августа официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкое правительство исключает запуск трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране. Он добавил, что правительство ФРГ приняло ряд мер для улучшения ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.

3 августа Тино Хрупалла также призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку . По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране. Помимо этого он призвал Берлин отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы.

Однако действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования СП-2 для обеспечения газом Европейского союза.

Поставки газа по «Северному потоку – 1» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций.

В июле Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

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