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Глава МАГАТЭ прервет отпуск для участия в заседании СБ ООН по Запорожской АЭС

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, выступит в Совете Безопасности (СБ) ООН с докладом по Запорожской АЭС. Об этом заявил в среду, 10 августа, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Я связался с коллегами из секретариата [МАГАТЭ]. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом», — заявил дипломат телеканалу «Россия 24».

Ранее в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по факту обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Украины на 11 августа.

Тогда же главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию «незамедлительно передать» контроль над Запорожской АЭС Украине. В заявлении на сайте МИД ФРГ отмечается, что главы МИД стран G7 обеспокоены увеличивающимся риском возможных происшествий и аварий, а также возникающими сложностями для работы МАГАТЭ по контролю за мирной ядерной деятельностью Украины.

Ранее, 8 августа, хорватское издание Advance опубликовало статью, в которой задалось вопросом о причинах отказа Украины допустить делегацию МАГАТЭ до расследования обстоятельств неоднократных обстрелов Запорожской АЭС. Издание убеждено, что при условии, что инициатива исходила от российской стороны, согласие Киева автоматически становится признанием контроля территории Запорожской АЭС противником. Украинский лидер Владимир Зеленский «не созрел для таких признаний», считают хорватские журналисты.

8 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду от лица организации, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию прекратятся. В таком случае МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию. Возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС выразил желание глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, военные действия там «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

В ночь на 7 августа украинские боевики в очередной раз обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» расположенную в Энергодаре ЗАЭС. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

5 августа украинские радикалы дважды обстреляли территорию ЗАЭС. Первое нападение было совершено около 15:00 по местному времени (совпадает с московским). Как сообщили местные власти, в этот момент на предприятии как раз происходила пересменка работников. Спустя несколько часов украинские неонацисты вновь нанесли удар по ЗАЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции. Также обстрелу подверглись жилые районы Энергодара.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ситуация вокруг ЗАЭС с каждым новым обстрелом со стороны украинских боевиков становится всё опаснее. Захарова также подчеркнула, что действия Киева ставят под угрозу население всей Европы.

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