Два энергетика погибли при взрыве мины в ЛНР

Два сотрудника электросетевой компании погибли, еще один получил ранения при подрыве автомобиля на мине в районе поселка Смоляниново Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

По данным ведомства, взрыв произошел в лесу около высоковольтной линии «Лисичанска». Автомобиль «УАЗ» подорвался на противотанковой мине, в его салоне находились три сотрудника Лисичанского РЭС.

«В результате взрыва двое мужчин 1969 и 1973 годов рождения погибли на месте, мужчина 1981 года рождения с диагнозом «минно-взрывная травма» <...> в тяжелом состоянии был доставлен в Новоайдарскую многопрофильную больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — отметили в МЧС республики.

Ранее в среду корреспондент «Известий» Александр Морозов показал процесс разминирования противотанковых мин, которые украинские боевики оставили в ЛНР. По его словам, местные жители не могут собрать урожай из-за взрывных устройств.

7 августа сообщалось, что за несколько дней на минах «Лепесток» в Донецкой Народной Республике (ДНР) подорвались 29 человек. 2 августа корреспондент «Известий» сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают раскидывать противопехотные мины «Лепесток» по окраинам Донецка.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВСУ мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны. Он отметил, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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