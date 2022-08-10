«Известия» показали разминирование сельскохозяйственных полей в ЛНР

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 10 августа показал процесс разминирования противотанковых мин, которые украинские боевики оставили в Луганской Народной Республике.

Местные жители не могут собрать урожай уже в течение нескольких недель из-за взрывных устройств, которые оставили радикалы. Российские саперы исследуют каждый метр заминированной территории для того, чтобы обезвредить мины.

Вместе с минами советского и украинского производства саперы находят польские, немецкие и английские устройства. По ним, как заметили военные, можно изучать географию поставок вооружений киевскому режиму.

Как отмечают специалисты, на данной местности работали профессионалы: мины хорошо замаскированы и без специального оборудования обнаружить их трудно. Однако так бывает не всегда — наспех обученные боевики часто оставляют мину просто на земле, не утруждая себя маскировкой взрывных устройств.

Это подразделение военных инженеров работает не только в полях. Недавно им удалось предотвратить мощный взрыв под одним из железнодорожных мостов, где украинские неонацисты заложили несколько замаскированных фугасов. Для безопасности населения они были вывезены и обезврежены в безопасном месте.

Как рассказал командир подразделения, эти объекты — лишь немногие из большого списка мест, где жителям республики нужна помощь саперов, поэтому в ближайшее время инженеры будут и дальше проводить разминирования оставленных Украиной взрывных устройств.

9 августа корреспондент «Известий» Данил Емельянов показал кадры разминирования аэропорта в Мариуполе робототехническим комплексом «Уран-6». Саперная группа из России совместно с курсантами из Донецкой Народной Республики провела практическое занятие с последующим разминированием территории.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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