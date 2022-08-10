«Известия» показали кадры разминирования аэропорта Мариуполя

Корреспондент «Известий» Данил Емельянов 9 августа показал кадры разминирования аэропорта в Мариуполе робототехническим комплексом «Уран-6».

Саперная группа из России совместно с курсантами из Донецкой Народной Республики провели практическое занятие с последующим разминированием территории.

Для работы над разминированием взлетно-посадочной полосы использовался комплекс «Уран-6», который предназначен для очистки местности от противопехотных мин и других взрывоопасных предметов. Управление таким оборудованием происходит дистанционно, что повышает его эффективность и обеспечивает безопасность саперов.

Как сообщается, одновременно шесть таких машин способны за минуты справиться с территорией, на которую саперы могли потратить несколько часов.

Ранее этим же днем Минобороны РФ сообщило о том, что саперы Вооруженных сил России и МЧС РФ обезвредили более 248 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что российские саперы продолжают выполнять задачи по разминированию территорий Донбасса.

6 августа ВС РФ разминировали основные промышленные объекты в Мариуполе. Большая часть работ по разминированию заводов, аэропортов и крупных объектов завершена.

Тогда же Минобороны показало процесс разминирования акватории реки Северский Донец в ДНР. Водолазы-саперы обследовали местность вблизи автомобильного моста через реку силами штатного водолазного отделения. Служащие использовали передвижную рекомпрессионную водолазную станцию, а также универсальное снаряжение СВУ-5.2 и подводный миноискатель.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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