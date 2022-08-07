«Исламский джихад» подтвердил перемирие с Израилем

Группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ) подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом 7 августа сообщило агентство AFP.

При этом, по данным израильского 12-го канала, перемирие наступит не раньше полуночи или утра следующего дня.

«Официальные лица в Израиле утверждают, что если и будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то не раньше полуночи, а может быть, и не раньше завтрашнего утра», — сообщил источник.

Незадолго до этого телеканал Al Jazeera сообщил о срыве соглашения о прекращении огня. Утверждалось, что «Исламский джихад» требует от Египта как от посредника гарантий в отношении своих заключенных и прекращения агрессии со стороны Израиля.

Ранее в воскресенье агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также отмечало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) будет объявлено перемирие.

Позднее в этот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад». Он отметил, что цели ее были достигнуты.

7 августа министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в ходе конфликта выросло до 41 человека. Скончались в том числе 15 детей и четыре женщины, еще 311 человек получили ранения.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

По последней информации минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа, количество погибших выросло до 41 человека, среди которых 15 детей и четыре женщины. Днем ранее сообщалось о 24 погибших и 203 пострадавших.

Армия обороны Израиля отмечала, в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.