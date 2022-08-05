Командир «Исламского джихада» ликвидирован при ударе Израиля по сектору Газа

Один из командиров террористической группировки «Исламский джихад» ликвидирован в результате удара со стороны Израиля по сектору Газа. Об этом 5 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригадами аль-Кудс» в северной части анклава.

Также сообщается о других жертвах удара по этой территории.

5 августа Израиль нанес удары по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. Операция получила название «Рассвет». В приграничных районах и в тылу Израиля было объявлено особое положение.

16 июля издание Haaretz сообщило, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС), в секторе Газа после того, как оттуда были выпущены четыре ракеты по югу страны.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.