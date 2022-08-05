Израиль открыл огонь по целям в секторе Газа

Израиль наносит удары по целям радикалов в секторе Газа. Об этом 5 августа армия обороны страны сообщила в официальном Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля сейчас атакует сектор Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

Уточняется, что проводится операция «Рассвет» против группировки «Исламский джихад».

Ранее, 16 июля, издание Haaretz сообщило, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС), в Газе после того, как оттуда были выпущены четыре ракеты по югу страны.

До этого, 18 июня, израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.