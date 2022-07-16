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Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

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Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Nasser Ishtayeh
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС), в Газе после того, как оттуда были выпущены четыре ракеты по югу Израиля. Об этом 16 июля сообщило издание Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

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Уничтоженный объект ХАМАС включал в себя склады и подземные ракетные заводы, сообщили в ведомстве. Удар по нему был нанесен израильской авиацией.

«Атакуемый объект является одним из наиболее важных и крупных объектов в секторе Газа по производству ракетного сырья для террористических организаций», — говорится в заявлении израильских военных.

Одна из выпущенных ракет со стороны ХАМАС была перехвачена израильскими силами противовоздушной обороны, три других упали на открытую местность. Тревога была объявлена в городе Ашкелон и в Лашихском районе. Информация о пострадавших в результате инцидента не уточнялась.

11 июля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на палестино-израильском направлении. Они договорились приложить усилия для начала мирного процесса на Ближнем Востоке.

18 июня ЦАХАЛ атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что сделано это было после того, как ХАМАС совершила ракетный обстрел израильской территории.

В декабре прошлого года посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял «Известиям», что Палестина предлагает создать новый механизм для урегулирования конфликта с Израилем. Как передал Нофаль слова президента страны Махмуда Аббаса, важно, чтобы Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для урегулирования ближневосточного конфликта.

15 сентября 2021 года в Израиле заявили о готовности пойти на уступки в переговорах с палестинцами, о чем рассказал посол государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре 2021 года призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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