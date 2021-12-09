Палестина предложила новый механизм для решения конфликта с Израилем

Палестина предлагает создать новый механизм для урегулирования конфликта с Израилем. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент государства Палестина Махмуд Аббас выразил пожелание, чтобы именно Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для мирного урегулирования ближневосточного конфликта, — уточнил дипломат. — Сейчас как никогда необходим новый международный механизм для диалога Палестины с Израилем».

По словам Нофаля, такой механизм может возникнуть при содействии «ближневосточного квартета», в который входят РФ, США, ООН и ЕС.

Решение о том, кого пригласить на мирную конференцию, должна принимать ООН по соглашению со сторонами, уточнил посол.

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