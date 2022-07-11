Египет и Израиль решили активизировать ближневосточный мирный процесс

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на палестино-израильском направлении и договорились приложить усилия для начала мирного процесса на Ближнем Востоке. Об этом 10 июля сообщил официальный представитель египетского государства Бассам Рады.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации на палестино-израильском направлении. Было решено провести двусторонние и многосторонние встречи с участием Египта, Израиля и главы Палестины в предстоящий период с целью активизации мирных переговоров», — сказал он.

Отмечается, что Египет со своей стороны будет стремиться к «достижению всеобъемлющего и справедливого мира на основе решения о сосуществовании двух государств и резолюций ООН». Бассам Рады добавил, что палестинской стороне необходимо оказывать помощь во всех областях, в том числе экономической.

Премьер-министр Израиля, в свою очередь, заверил, что израильская сторона проведет расследование по поводу появившейся в СМИ информации о братских могилах египетских военнослужащих, погибших в ходе войны 1967 года и похороненных в Иерусалиме.

Ранее, в мае, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб призвал администрацию Вашингтона проявить больше последовательности в отношении острых мировых конфликтов. Он уточнил, что США должны остановить зверства Израиля.

В декабре прошлого года посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял «Известиям», что Палестина предлагает создать новый механизм для урегулирования конфликта с Израилем. Как передал Нофаль слова президента страны Махмуда Аббаса, важно, чтобы Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для урегулирования ближневосточного конфликта.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.