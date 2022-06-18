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Армия Израиля заявила об ударах по целям радикалов в секторе Газа

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Mohammed Talatene
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Армия обороны Израиля атаковала цели радикалов в секторе Газа после ракетного обстрела израильской территории, сообщила в субботу, 18 июня пресс-служба ведомства.

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«В настоящее Армия обороны Израиля атакует цели в секторе Газа», — сказано в сообщении Telegram-канала израильских военных.

Ранее в субботу ведомство сообщало, что в районе города Ашкелон и вокруг сектора Газа была объявлена воздушная тревога. Затем средства ПВО перехватили ракету, выпущенную с палестинской стороны территорию Израиля.

25 мая сообщалось, что в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан погиб 16-летний подросток, еще около 75 человек пострадали в столкновениях с ВС Израиля. Как сообщил директор службы скорой помощи и неотложной помощи Красного Полумесяца в Наблусе Ахмед Джибрил, «оккупационные силы» атаковали бригаду скорой помощи Красного Полумесяца.

Ранее, 21 мая, стало известно, что 17-летний мальчик из лагеря беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан был убит, а 18-летний подросток — тяжело ранен.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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