Палестинский подросток погиб в ходе столкновений на Западном берегу реки Иордан

Столкновения на Западном берегу реки Иордан привели к гибели 17-летнего подростка из лагеря беженцев в Дженине, сообщает в субботу, 21 мая, Arabnews со ссылкой на министерства здравоохранения Палестины.

«17-летний мальчик был убит, а 18-летний подросток — тяжело ранен при обстреле израильскими оккупантами Дженина», — говорится в заявлении ведомства.

Лагерь беженцев в Дженине стал горячей точкой на фоне противостояния палестинской и израильской сторон и спровоцированной этим волны нападений в Израиле, в ходе которых погибли 19 человек.

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13 палестинцев были ранены на прошлой неделе во время операции израильских сил в лагере Дженина, в ходе которой также были убиты один израильский спецназовец и один палестинец.

11 мая стало известно, что журналистка, репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову. В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистка была в специальном жилете с надписью PRESS.

13 мая на похоронах убитой журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле израильская полиция избила палестинцев. В связи с этим США выразили Израилю протест.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.