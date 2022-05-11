Военные Израиля застрелили журналистку телеканала Al Jazeera

Журналистка, репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле в среду, 11 мая, была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. Рассказали о трагедии на самом телеканале, помимо этого, информацию подтвердил палестинский минздрав.

«Сегодня утром, в среду, корреспондент Al Jazeera Ширин Абу Акла была убита от открытого по ней израильскими оккупантами огня с использованием боевых патронов, когда она освещала штурм города Дженин на оккупированном Западном берегу» — говорится на сайте телеканала.

В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову.

В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистика была в специальном жилете с надписью PRESS. Сообщается, что еще один журналист Али ас-Самуди был ранен. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Обстрелы осуществляются на фоне конфликт между Палестиной и Израилем, обострившегося в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.