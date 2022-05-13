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США выразили Израилю протест из-за столкновений на похоронах журналистки

Axios: США выразили Израилю протест из-за действий полиции на похоронах журналистки Al Jazeera
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Израильская полиция избила палестинцев на похоронах убитой корреспондентки телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле. В связи с этим США выразили Израилю протест. Об этом 13 мая сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

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По данным издания, канал Al Jazeera в пятницу выложил видео, на котором заметно, как израильская полиция толкает и избивает дубинками пришедших на похороны журналистки, в том числе тех, кто нес гроб с ее телом.

Отмечается, что правоохранительные органы также использовали светошумовые гранаты.

«Мы все до сих пор в шоке, когда увидели, как израильская [полиция] входит во двор морга и избивает скорбящих. Ее гроб чуть не упал на землю», — сказала работница Al Jazeera English Стефани Деккер.

В то же время в заявлении израильской полиции говорится, что накануне похорон несколько скорбящих начали подстрекать толпу и бросали в полицию камни и другие предметы.

Представители администрации американского президента Джо Байдена возмутились событиями на похоронах, сообщили Axios два источника в США и Израиле.

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Кроме того, официальные лица США передали правительству Израиля протест по поводу действий израильской полиции во время похоронной процессии.

11 мая стало известно, что журналистка, репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову. В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистика была в специальном жилете с надписью PRESS.

Обстрелы осуществляются на фоне конфликт между Палестиной и Израилем, обострившегося в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

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