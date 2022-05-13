Байден призвал расследовать убийство корреспондентки Al Jazeera

В связи с гибелью корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле необходимо инициировать следственные действия. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил президент США Джо Байден.

«Я не знаю всех деталей, но я знаю, что должно быть проведено расследование», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос прессы о его реакции на разгон израильской полицией участников похоронной процессии убитой журналистки.

В среду, 11 мая, стало известно, что репортер Ширин Абу Акле, освещавшая армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, была застрелена военными Израиля. В министерстве здравоохранения Палестины отметили, что журналистка скончалась от огнестрельного ранения в голову.

Сообщается, что во время обстрела погибшая была в специальном жилете с надписью PRESS. Кроме того, в результате столкновения пострадал еще один журналист, Али ас-Самуди. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Обстрелы осуществляются на фоне конфликта между Палестиной и Израилем, обострившегося в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.