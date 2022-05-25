Один подросток погиб и еще 75 палестинцев пострадали в боях с армией Израиля

В результате столкновений с израильскими военными в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан погиб 16-летний подросток, еще около 75 человек пострадали. Об этом сообщило в среду, 25 мая, палестинское информационное агентство WAFA.

Как передало издание, в стычках, начавшихся во вторник вечером, 15 мирных жителей были ранены металлическими пулями с резиновым покрытием, 42 человек подверглись воздействию слезоточивого газа и еще один упал во время столкновений.

Кроме того, сообщается, что в результате столкновений 16-летний подросток получил тяжелое ранение в голову. Он был госпитализирован в местную больницу, где позднее скончался.

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Директор службы скорой помощи и неотложной помощи Красного Полумесяца в Наблусе Ахмед Джибрил сообщил WAFA, что «оккупационные силы» атаковали бригаду скорой помощи Красного Полумесяца, находившуюся на месте происшествия, газовыми шашками, в результате чего бригада начала испытывать сложности с дыханием.

Ранее, 21 мая, сообщалось о смерти подростка и ранении еще одного в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан. Так, 17-летний мальчик из лагеря беженцев в Дженине был убит, а 18-летний подросток — тяжело ранен.

11 мая стало известно, что журналистка, репортер телеканала Катара Al Jazeera Ширин Абу Акле была застрелена военными Израиля на Западном берегу реки Иордан. В министерстве здравоохранения отметили, что Ширин, которая освещала армейский рейд в лагере беженцев в Дженине, скончалась от полученного огнестрельного ранения в голову. В Al Jazeera также добавили, что во время обстрела журналистка была в специальном жилете с надписью PRESS.

13 мая на похоронах убитой журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле израильская полиция избила палестинцев. В связи с этим США выразили Израилю протест.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.