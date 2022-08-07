Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41

Количество погибших при израильских авиаударах по Газе выросло до 41. Об этом сообщили 7 августа в минздраве палестинского анклава.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины», — говорится в сообщении.

Число пострадавших увеличилось до 311 человек.

Накануне сообщалось о 24 погибших в результате авиаударов по сектору Газа и 203 пострадавших.

Ранее в воскресенье, 7 августа, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Он отметил, что цели ее были достигнуты.

Также, по информации агентства Reuters, Израиль в воскресенье согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Кроме того, агентство указало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие. Однако позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований «Исламского джихада» к Египту.

Комментируя гибель мирного населения, Армия обороны Израиля сообщила в субботу, что люди погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

По последним данным, с начала обострения конфликта из сектора Газа по Израилю было выпущено уже около 950 ракет. Из них 750 долетели до израильской территории.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.