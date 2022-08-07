Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение на Краснодарской улице в Москве восстановлено после ЧП в коллекторе
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Мир
В Тель-Авиве прозвучали сирены тревоги
Мир
Глава АдГ назвала ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины
Мир
В Великобритании на 65% упал спрос на обучение пилотов истребителей
Мир
В Ливане сообщили о смене курса первого сухогруза с украинским зерном
Мир
В МИД Китая обвинили США в создании тайваньского кризиса
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Мир
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 41
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
Министр обороны Израиля поручил готовиться к возобновлению боевых действий

Al Jazeera узнал о срыве соглашения о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта

Al Jazeera: установление режима прекращения огня срывается из-за требований «Исламского джихада» к Египту
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bashar Taleb
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) к выступающему в роли посредника Египту. Об этом сообщил 7 августа телеканал Al Jazeera.

Ракету им, ракету: в Тель-Авиве ожидают очередной ночной удар
«Исламский джихад» и Израиль продолжают взаимные обстрелы, пострадало свыше 120 человек

По данным телеканала, «Исламский джихад» требует от Египта гарантий в отношении своих заключенных и прекращения агрессии со стороны Израиля.

Отмечается, что Каир продолжает поддерживать контакты с двумя конфликтующими сторонами в целях сдерживания ситуации и прекращения эскалации конфликта.

Ранее в воскресенье агентство Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также отмечало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с мск) будет объявлено перемирие.

Позднее в этот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад». Он отметил, что цели ее были достигнуты.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

По последней информации минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа, количество погибших выросло до 41 человека, среди которых 15 детей и четыре женщины. Днем ранее сообщалось о 24 погибших и 203 пострадавших.

Армия обороны Израиля отмечала, в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022