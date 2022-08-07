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Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа

Премьер Израиля Лапид: цели операции «Рассвет» в секторе Газа достигнуты, сейчас идет завершающая стадия
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 7 августа о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация).

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«Цели операции достигнуты, мы на завершающей стадии», — цитирует премьера израильская газета «Едиот ахронот».

Ранее в воскресенье канцелярия Лапида сообщила, что израильский премьер вместе с главой минобороны Бени Ганцем посетил командный пункт Армии обороны Израиля на юге страны. Также Лапид вместе с министром экономики и промышленности Орной Барбивай побывал в городе Сдерот, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.

В этот же день Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также информировало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека, еще 203 получили ранения. Среди погибших — шестеро детей и две женщины. Армия обороны Израиля сообщила в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Известно, что за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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