Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, еще 203 человека получили ранения. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в минздраве палестинского анклава.

«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шестерых детей и двух женщин, погибли, 203 получили ранения», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о семи жертвах израильского авиаудара по сектору Газа. Отмечалось, что среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек получили ранения.

Ранее в этот день армия Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России организация). В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

В тылу и приграничных районах Израиля введено чрезвычайное положение.

До этого, 18 июня, израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

16 июля издание Haaretz сообщило, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС). Удар был нанесен после того, как из сектора Газа были выпущены четыре ракеты по югу страны.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.