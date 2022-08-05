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Число жертв израильского авиаудара по сектору Газа возросло до семи

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Число жертв израильского авиаудара по сектору Газа возросло до семи. Среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в минздраве палестинского анклава.

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«Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них — пятилетняя девочка. Ранения различной степени тяжести получили 40 человек», — говорится в заявлении.

Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригадами аль-Кудс» в северной части анклава.

В тылу и приграничных районах Израиля введено чрезвычайное положение.

До этого, 18 июня, израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

16 июля издание Haaretz написало, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС). Удар был нанесен после того, как из сектора Газа были выпущены четыре ракеты по югу страны.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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