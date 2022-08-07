В Газе 7 августа в 20:00 по местному времени будет объявлено перемирие. Об этом в этот день сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

«Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени (совпадает с московским)», — заявили в палестинской администрации.

Ранее Reuters сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Для его установления оставалось согласие палестинской стороны.

5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Как сообщили в минздраве палестинского анклава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 человека, еще 203 получили ранения. Среди погибших — шестеро детей и две женщины.

Армия обороны Израиля сообщила в свою очередь, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

Известно, что за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.