В Газе погиб еще один высокопоставленный командир «Исламского джихада»

В ходе израильского авиаудара по сектору Газа погиб высокопоставленный командир радикального палестинского движения «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом 7 августа заявило военное крыло движения «Бригады аль-Кудс».

Отмечается, что израильская армия нанесла удар накануне, 6 августа.

«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе израильского авиаудара, который был нанесен вчера вечером по городу Рафах», — говорится в сообщении.

Также 6 августа стало известно, что министр обороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение израильским военным продолжать наносить точные удары по целям «Исламского джихада». Кроме того, директива Ганца призвала оборонное ведомство продолжать работу по поддержке жителей населенных пунктов, граничащих с Газой.

Накануне телеканал Al Jazeera передавал о ликвидации армией Израиля в секторе Газа одного из командиров террористической группировки «Исламский джихад». Отмечалось, что был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.