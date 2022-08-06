Минобороны Израиля приказало продолжать удары по «Исламскому джихаду»

Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение израильским военным продолжать наносить точные удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» (запрещено в России) в секторе Газа. Об этом в субботу, 6 августа, заявила пресс-служба военного ведомства еврейского государства.

Как отмечается в сообщении, утром в субботу Ганц провел совещание по оценке ситуации с участием начальника Генштаба армии, генерального директора минобороны, руководителей армейской разведки и оперативного управления.

«Ганц отдал военным распоряжение продолжать точные операции против «Исламского джихада», сосредоточив внимание на операциях по предотвращению ракетных обстрелов Израиля из Газы», — сказано в заявлении.

Также в сообщении отметили, что директива Ганца требует, чтобы оборонное ведомство продолжало работу по поддержке жителей населенных пунктов, граничащих с Газой.

Накануне стало известно, что на основании оценки ситуации в сфере безопасности принято решение привезти в Армию обороны Израиля до 25 тыс. резервистов.

5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Служба здравоохранения сектора Газа при этом сообщила о семи жертвах обстрелов, погибла в том числе пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.