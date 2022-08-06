Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР
Мир
Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире
Мир
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Мир
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Мир
Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем
Мир
Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию
Мир
ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе
Мир
СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС
Общество
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с
Мир
Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей
Мир
На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы

Минобороны Израиля приказало продолжать удары по «Исламскому джихаду»

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Израиля Бени Ганц отдал распоряжение израильским военным продолжать наносить точные удары по целям радикального палестинского движения «Исламский джихад» (запрещено в России) в секторе Газа. Об этом в субботу, 6 августа, заявила пресс-служба военного ведомства еврейского государства.

Все дороги ведут к ним: ситуация в Иерусалиме обостряется
Ожидать ли полномасштабной войны Израиля и Палестины к окончанию Рамадана

Как отмечается в сообщении, утром в субботу Ганц провел совещание по оценке ситуации с участием начальника Генштаба армии, генерального директора минобороны, руководителей армейской разведки и оперативного управления.

«Ганц отдал военным распоряжение продолжать точные операции против «Исламского джихада», сосредоточив внимание на операциях по предотвращению ракетных обстрелов Израиля из Газы», — сказано в заявлении.

Также в сообщении отметили, что директива Ганца требует, чтобы оборонное ведомство продолжало работу по поддержке жителей населенных пунктов, граничащих с Газой.

Накануне стало известно, что на основании оценки ситуации в сфере безопасности принято решение привезти в Армию обороны Израиля до 25 тыс. резервистов.

5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

Служба здравоохранения сектора Газа при этом сообщила о семи жертвах обстрелов, погибла в том числе пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022