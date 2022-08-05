В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
В Армию обороны Израиля призовут до 25 тыс. резервистов. Об этом 5 августа сообщил министр обороны страны Бени Ганц.
«На основании оценки ситуации в сфере безопасности было принято решение о привлечении до 25 тыс. бойцов резерва для усиления сил южного командования, ПВО, тыла, боевых частей и штабов управления. Резервы комплектовались исключительным приказом министра обороны», — говорится в пресс-релизе министерства обороны.
5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.
В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.
Служба здравоохранения сектора Газа при этом сообщила о семи жертвах обстрелов, погибла в том числе пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.