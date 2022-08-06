Армия Израиля назвала причину гибели мирных жителей в секторе Газа

Мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад» (запрещенная в России организация). Об этом в субботу, 6 августа, заявили в Армии обороны Израиля.

«Изображения и сообщения о гибели детей и других жителей Газы в Джабалии на севере сектора Газа трагичные и удручающие. После проверки обстоятельств происшествия было установлено, что ущерб территории и жертвы среди гражданского населения являются результатом неудачного запуска ракеты террористической организацией «Исламский джихад», — говорится в сообщении.

По данным израильских военных, за последние два дня «Исламский джихад» выпустил по Израилю более 400 ракет «без разбора». Отмечается, что группировка использует густонаселенные гражданские районы для «террористической деятельности», ставя под угрозу жизнь жителей сектора Газа.

Ранее в этот день сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, еще 203 человека получили ранения.

Также в субботу МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Ведомство призвало стороны вернуться к режиму прекращения огня.

Накануне сообщалось о семи жертвах израильского авиаудара по сектору Газа. Отмечалось, что среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек получили ранения.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». В ходе израильского авиаудара был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

В тылу и приграничных районах Израиля введено чрезвычайное положение.

До этого, 18 июня, израильская армия также атаковала цели радикалов в секторе Газа.

16 июля издание Haaretz сообщило, что Израиль атаковал объект, принадлежащий Исламскому движению сопротивления (ХАМАС). Удар был нанесен после того, как из сектора Газа были выпущены четыре ракеты по югу страны.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.