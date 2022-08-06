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В МИД России отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта

МИД России: Москва серьезно обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Россия серьезно обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта и призывает стороны вернуться к режиму прекращения огня. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ от 6 августа.

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«С глубокой озабоченностью воспринимаем такое развитие событий, чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел России отметили, что разрешить конфликт можно только путем мирных переговоров.

«Положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года», — добавили в ведомстве.

5 августа Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате обстрела был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава.

По последней информации МИД РФ, в результате израильских атак погибло 10 палестинцев, более 80 получили ранения.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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