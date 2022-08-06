ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе

Основные крупные промышленные объекты в Мариуполе разминированы, сейчас идет работа в жилых кварталах города. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным Кубань.

По его словам, большая часть работ по разминированию заводов, аэропортов и крупных объектов завершена.

«Сейчас в основном занимаемся мелкими заявками, их мелкими и не назовешь, потому что это самое основное — людские жизни, людские кварталы», — подчеркнул он.

23 июля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал, как саперы противоминного центра России разминируют поселок Широкино под Мариуполем. Специалисты используют специального робота, который легко уничтожает мины в полях.

В начале июля в Мариуполе саперы разминировали территорию рядом с подземным газопроводом, чтобы начать восстановительные работы. Многие мины располагались в густой зелени.

В середине июня инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота полностью разминировали берег пляжа в Мариуполе.

3 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже города. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты заминировали территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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