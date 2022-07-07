Реклама
Прямой эфир
Общество
В России празднуют День семьи, любви и верности
Армия
Минобороны РФ запустило проект об освобождении Одессы в годы ВОВ
Мир
В США выразили готовность обсуждать вопрос продажи F-16 Турции
Мир
Еврокомиссия отказалась выдать Украине кредит на €1,5 млрд
Мир
Теннисист Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы
Мир
МИД Украины заявил, что ни один россиянин не подал документы на украинскую визу
Мир
Шольц опроверг возможное банкротство Германии
Мир
В ДНР сообщили об атаке ВСУ на нефтебазу в Донецке
Армия
Путин поддержал приравнивание военных ЛНР и ДНР к российским
Общество
В некоторых районах Москвы за час выпало более 30% месячной нормы осадков
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

«Известия» показали кадры разминирования местности возле газопровода в Мариуполе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мариуполе саперы разминируют территорию рядом с подземным газопроводом, чтобы потом начать восстановительные работы. О процессе детонации рассказал 7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Корреспондент застал момент, когда саперы нашли противопехотную мину и приступили к ее детонации.

Токсичный след: в Рубежном разминировали завод по производству взрывчатки
В городе националисты собирались устроить вторую «Азовсталь»

«Она стоит рядом с баллоном с пропаном, а механизм самоликвидации у нее не сработал, поэтому взорваться она может в любой момент, в том числе из-за жары», — рассказал корреспондент.

Как заметил Польшаков, в процессе работы саперы двигаются медленно. Многие мины расположены в густой зелени, поэтому на опасную ловушку можно наткнуться в любой момент.

«До момента взрывания проходит от 4 до 104 часов. В зависимости от погодных условий они могут срабатывать самостоятельно - это самоликвидация мин. Какие-то мины ликвидировались, какие-то застыли», — рассказал «Известиям» сапер с позывным «Урсо».

Командир группы разминирования Международного противоминного центра с позывным «Махмуд» сообщил, что специалисты проверяют участок общей протяженностью 2300 метров.

«Пройдено порядка 1,5 км, продолжаем работать дальше», — подчеркнул он.

Ранее, 3 июня, Польшаков рассказал, как российские саперы продолжают разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе работ саперы обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы. В частности, саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В этот же день стало известно, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022