В Мариуполе саперы разминируют территорию рядом с подземным газопроводом, чтобы потом начать восстановительные работы. О процессе детонации рассказал 7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Корреспондент застал момент, когда саперы нашли противопехотную мину и приступили к ее детонации.

«Она стоит рядом с баллоном с пропаном, а механизм самоликвидации у нее не сработал, поэтому взорваться она может в любой момент, в том числе из-за жары», — рассказал корреспондент.

Как заметил Польшаков, в процессе работы саперы двигаются медленно. Многие мины расположены в густой зелени, поэтому на опасную ловушку можно наткнуться в любой момент.

«До момента взрывания проходит от 4 до 104 часов. В зависимости от погодных условий они могут срабатывать самостоятельно - это самоликвидация мин. Какие-то мины ликвидировались, какие-то застыли», — рассказал «Известиям» сапер с позывным «Урсо».

Командир группы разминирования Международного противоминного центра с позывным «Махмуд» сообщил, что специалисты проверяют участок общей протяженностью 2300 метров.

«Пройдено порядка 1,5 км, продолжаем работать дальше», — подчеркнул он.

Ранее, 3 июня, Польшаков рассказал, как российские саперы продолжают разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе работ саперы обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы. В частности, саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В этот же день стало известно, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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