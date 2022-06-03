Военкор «Известий» показал кадры разминирования «Азовстали»

Российские саперы продолжают разминировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры их работы показал в пятницу, 3 июня, военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

В ходе работ саперы обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы. В частности, саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Опасные ловушки и неразорвавшиеся снаряды могут быть буквально под каждым кирпичом», — говорит Польшаков.

Он добавил, что сейчас главная задача саперов — разминировать подъездные пути и дороги, которые связывают цеха и корпуса завода. Это огромная работа, учитывая, что территория предприятия составляет 11 га. Ее разминируют уже две недели. Работа усложняется из-за большого количества металлоконструкций.

В этот же день стало известно, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

Ранее, 24 мая, сообщалось, что российские саперные подразделения приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте с применением накладных зарядов. В процессе работы для уничтожения мин применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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