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Российские военные разминировали берег в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота полностью разминировали берег пляжа в Мариуполе. В распоряжении «Известий» в пятницу, 17 июня, появились кадры с места событий.

В акватории пляжа украинскими националистами были установлены 80 мин, шесть из которых взорвались в результате шторма. 74 противодесантные мины обезвредили российские моряки.

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С 5 июня жителям Мариуполя временно запретили купаться в акватории Азовского моря из-за мин. Сообщалось, что запрет снимут после разминирования городских пляжей.

3 июня два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

26 мая в Минобороны РФ сообщили о работе по устранению минной опасности в акватории порта в Мариуполе. В ведомстве отметили, что саперами обследовано уже более 50 км побережья Азовского моря. Инженерные работы на побережье проводят специалисты Международного противоминного центра. 24 мая сообщалось о полном разминировании территории порта в Мариуполе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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