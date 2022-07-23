Военкор «Известий» показал разминирование села Широкино под Мариуполем

Саперы противоминного центра России разминируют поселок Широкино под Мариуполем. Процесс детонации в субботу, 23 июля, показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Отмечается, что почти все жители населенного пункта покинули свои дома восемь лет назад, поэтому Широкино стали называть «селом-призраком».

Еще в 2015 году украинские радикалы оборудовали боевые позиции в домах. За Широкино шли ожесточенные бои. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили, а в домах и на территории поселка было обнаружено множество растяжек и мин.

Как рассказал Польшаков, специалисты используют специального робота, который легко уничтожает мины в полях. Взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ, саперам помогает находить собака Беретта, которая трудится уже семь лет.

Накануне Минобороны показало кадры боевой работы служащих инженерного дозора группировки «Отважные», которые исследуют покинутые укрепрайоны ВСУ в зоне проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 20 июля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как российские специалисты противоминного центра готовят саперов в Донбассе. По мнению инструктора, разминирование территории Донбасса, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей может занять несколько лет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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