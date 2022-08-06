FP сообщила о сбитых с толку лидерах ЕС из-за позиции премьера Венгрии по России

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) оказались сбиты с толку из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России. Об этом 3 августа написала журналистка Аманда Коукли в статье для Foreign Policy.

На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились на добровольное 15%-ное сокращение использования газа. Единственным противником стал Орбан, назвавший этот шаг «еще одним шагом к военной экономике», напомнила журналист. Как полагает автор, Орбан стал «троянским конем» президента РФ Владимира Путина внутри объединения.

«В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», — говорится в публикации.

Журналист напомнила, что с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса Будапешт осторожно относился к прямой критике Кремля. В мае именно Орбан приостановил действие шестого пакета санкций ЕС, пока не договорился об освобождении от импорта российской нефти, поставляемой по трубопроводу для удовлетворения потребностей Венгрии.

Также Будапешт доставляет серьезные неудобства Брюсселю, так как в июле Орбан выразил несогласие с единой политикой ЕС, касающейся отношения к иммиграции и меньшинствам.

4 августа Орбан заявил, что действия глобалистского правящего класса Запада привели к внутреннему кризису, который поставил под угрозу будущее этих стран. По его мнению, жители западных стран надеются на «другое будущее, глобалисты могут идти в ад».

29 июля премьер-министр Венгрии заявил, что стратегия Запада относительно сокрушительных последствий для России от санкций ЕС не сработала. Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал Орбан. Он отметил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».