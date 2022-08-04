Премьер Венгрии поставил под сомнение будущее Запада

Действия глобалистского правящего класса Запада привели к внутреннему кризису, который поставил под угрозу будущее этих стран. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в четверг, 4 августа, на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе.

«Будущее Запада под большим вопросом. Мы на Западе не сталкивались с подобным кризисом уже долгое время. Запад находится в войне с самим собой», — отметил он.

Орбан добавил, что тем не менее жители западных стран надеются на «другое будущее, глобалисты могут идти в ад».

Накануне была опубликована статья в американском еженедельнике Newsweek, в которой эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявили, что Европа стремительно начала приближаться к своему крупнейшему экономическому кризису с 1930-х годов сначала во время пандемии коронавируса, затем после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации России на украинской территории. Европа сталкивается с нехваткой энергии, инфляцией и замедлением экономического роста, уточнил он.

Ранее, 28 июля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что политика Запада привела к продовольственному кризису. Между тем Запад упорно не хочет признавать ошибки и идти на уступки. Угроза продовольственной безопасности и стремление Соединенных Штатов удовлетворить свои геополитические цели — это звенья одной цепи, заключил парламентарий, добавил он.

В тот же день исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве выразил мнение, что через несколько месяцев может возникнуть новый продовольственный кризис, если не будет налажен доступ удобрений на мировые рынки.

Накануне специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что односторонние экономические и вторичные санкции Запада затрагивают наиболее уязвимых и нуждающихся в лучшей защите — самых бедных, женщин и людей, живущих в отдаленных районах. Вторичные санкции Запада ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности, уточнила она.