Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военная стратегия Запада в отношении России не сработала. Об этом он сообщил 29 июля.

«Стратегия Запада опиралась на четыре столпа: украинская армия будет сопротивляться западным оружием, санкции потрясут Россию, Европа сможет справиться с санкциями, против России выступит весь мир. Ни одно из этих предположений не подтвердилось. Если Брюссель не изменится, то с октября нам следует ожидать экономической ситуации войны», — цитирует Орбана Magyar Nemzet.

Глава правительства добавил, что для наступления мира на Украине должны быть проведены мирные переговоры.

Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки со стороны НАТО. По его словам, западные оружие и инструкторы не показали свою эффективность. Глава кабмина предупредил, что при продолжении конфликта в него будет втянут Евросоюз.

Ранее, 23 июля, Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства. Он допустил, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок.

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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