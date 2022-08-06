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Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
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Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Армии обороны Израиля
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Израильские силовики задержали в ночь на субботу, 6 августа, на Западном берегу реки Иордан 19 активистов террористической палестинской группировки «Исламский джихад». Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

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«Ночью подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции провели в Иудее и Самарии операцию по задержанию боевиков террористической организации «Исламский джихад», — отметила Армия Израиля.

Всего задержаны 20 подозреваемых, 19 из них являются боевиками, связанными с радикалами.

Потерь в ходе ночных рейдов с израильской стороны нет. Задержания продолжатся утром.

Рейды проводились в рамках операции, начатой днем ранее израильской армией против радикалов в Газе.

5 августа Израиль нанес удары по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. Операция получила название «Рассвет». В приграничных районах и в тылу Израиля было объявлено особое положение. В результате израильской спецоперации был уничтожен один из командиров террористической группировки.

Как отмечалось, погибли семь человек. Среди погибших пятилетняя девочка, еще 40 человек получили ранения.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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