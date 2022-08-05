Намерений немерено: почему российские компании недостаточно цифровизированы

Результаты совместного исследования онлайн-сервиса «Битрикс24» и компании «Девелоника» (ГК Softline) выявили несостыковку между желанием российских компаний цифровизировать бизнес-процессы и реальными подвижками в этом направлении. С какими препятствиями сталкиваются отечественные предприятия и как ускорить их переход на самое современное российское ПО — в материале «Известий».

Твердо и четко

Согласно данным исследования, с которым ознакомились «Известия», почти 9 из 10 российских компаний уверены в том, что цифровизация повышает эффективность работы, но для ускорения бизнес-процессов современное ПО внедряют только 52%. Разрыв между осознанием необходимости современных цифровых инструментов и их реальной интеграцией подтверждает и то, что 71% опрошенных не считают, что все процессы в их компании хорошо цифровизированы.

По наблюдениям исполнительного директора «Битрикс24» Юлии Шмакотиной, каждая вторая российская компания уверена, что цифровизация невозможна без больших инвестиций, что и является главной ошибкой. Сейчас, по ее словам, на рынке представлены качественные решения для любого бюджета.

Тем не менее другие собеседники «Известий» считают, что ключевая проблема состоит в низкой вовлеченности и недостаточности личной инициативы у руководителей компаний. Это, в свою очередь, является следствием боязни топ-менеджмента вносить серьезные изменения, которые могут существенно повлиять на организационную структуру компании.

— Компании не всегда учитывают, что топ-менеджеры должны быть максимально вовлечены в процесс перехода на «цифру». Цифровизация обычно направлена на изменения неэффективных бизнес-процессов, поэтому могут пострадать или быть реорганизованы целые отделы , — говорит в беседе с «Известиями» CEO Core Business платформы «Консоль» Александр Стельмах.

Намерений немерено Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

С ним соглашается исполнительный директор IT-компании «Рексофт» (входит в группу «Интеррос») Евгений Минеев. В беседе с «Известиями» он отметил, что цифровизация бизнеса — это прежде всего оцифровка сквозных бизнес-процессов всего предприятия, а затем уже их цифровизация с интеграцией внедренных ранее систем.

— Чаще всего это требует перестройки текущих бизнес-процессов, что всегда болезненно. Кроме того, на предприятии в обязательном порядке должен быть лидер, который курирует этот процесс. Лучше всего если это одно из первых лиц предприятия, иначе процесс часто затухает, — объясняет он.

Это подтверждают успешные кейсы, реализованные на практике. По словам руководителя направления CRM и BPM «Девелоники» Светланы Ермаковой, когда запуск проекта по цифровизации инициирован на уровне учредителей компании и бизнес-подразделений, это говорит о том, что проблемы очевидны на уровне высшего руководства, а в последствии — приводит к их решению.

Бюджет и свободные руки

С другой стороны, цифровизация бизнеса предполагает значительные капитальные затраты, и, даже несмотря на ряд льгот в этой области, денег хватает далеко не всем компаниям. Как отмечает в беседе с «Известиями» управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов, у бизнеса просто не заложены соответствующие бюджеты, которые часто еще и связаны с импортозамещением ушедших с рынка западных программных аналогов. При этом компаниям очень трудно получить гранты — такая поддержка доходит лишь до единиц.

— Дополнить [перечень государственных мер] можно только усилением давления на банки, иначе рывков в импортозамещении не будет. Для любого развития нужны кредитные деньги и льготные проценты. Вдобавок нужно ускорить работу гранатовых структур, сейчас всё делается очень сложно и долго , — сказал Грибов в беседе с «Известиями».

Что касается непосредственно программного обеспечения, во многих секторах никаких проблем с его доступностью почти не наблюдается, считает большинство собеседников «Известий». Однако, как объясняет Евгений Минеев из «Рексофта», сложности связаны прежде всего с совместимостью новых решений с существующим у заказчика IT-ландшафтом, полнотой функционала новой системы и самим процессом перехода.

Намерений немерено Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Замена работающей системы на крупном предприятии — это непростой процесс, связанный в том числе с переобучением сотрудников, переносом массива данных, вложениями в новые инструменты и другими факторами, — объясняет он.

На эту проблему обратили внимание и другие участники рынка, опрошенные «Известиями». Так, Александр Стельмах из «Консоли» отметил, что весь российский бизнес сейчас столкнулся с кадровым голодом в IT-сфере, притом что большую роль в переходе на «цифру» играет именно команда специалистов, обладающих определенными компетенциями.

— Думаю, что нехватка кадров — это один из основных факторов, который отразится на цифровой трансформации российских компаний , — рассуждает он.

Вместе с тем, по его словам, очищение рынка от зарубежных вендоров дает возможность инвестировать в сферы, которые ранее казались намертво закрытыми лидирующими игроками. Разумеется, это небыстрый процесс, но в течение ближайших нескольких лет может быть заметен определенный прогресс, считает Стельмах.

С другой стороны, по мнению замгенерального директора IT-компании «Скайлит» Сергея Погорелова, нынешних мер государственной поддержки отрасли более чем достаточно, и правительство России прекрасно понимает и чувствует IT-рынок. По его мнению, к существующим инициативам можно было бы добавить бесплатное образование для таких специалистов — пока рынок ими не насытится.

— Сейчас IT-компании ищут разработчиков в регионах, и многие успешно их находят. Неплохие «школы» разработчиков имеются в Ростовской области, в Алтайском крае, в Якутии, свои «самородки» находятся и на Дальнем Востоке. Рынку необходимо время, чтобы уехавших разработчиков заменили региональные специалисты, — подытожил Погорелов в беседе с «Известиями».