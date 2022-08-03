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Самолет спикера палаты представителей США Пелоси вылетел с острова Тайвань

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси завершила в среду, 3 августа, свой визит на Тайвань. Ее самолет вылетел из аэропорта Тайбэя. Трансляцию вел местный телеканал TTV.

Следующим пунктом азиатского турне Пелоси должен стать Сеул (Южная Корея).

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Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров днем ранее. По прибытии она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Утром 3 августа политик прибыла в законодательный юань (парламент) Тайваня. По данным СМИ, спикер законодательного собрания Ю Сикун заразился коронавирусом и находится на карантине, поэтому Пелоси принял его заместитель Цай Цичан. На встрече она предложила расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Спикер палаты представителей конгресса США также встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Перед началом беседы Цай Инвэнь вручила гостье правительственную медаль — орден Благожелательных облаков — за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, в свою очередь, что Пекин применит все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

На фоне этих событий Пекин уже объявил о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

МИД Китая также призвал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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